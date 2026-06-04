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Siirt'te Aile Haftası kapsamında şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi

Siirt'te Aile Haftası kapsamında şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi
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Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milli Aile Haftası kapsamında şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milli Aile Haftası kapsamında şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen program kapsamında Siirt merkez ve ilçelerinde toplam 174 şehit ailesi ile 119 gazi ziyaret edildi. Ziyaretlerde jandarma personeli, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen'in selamlarını iletti. Şehit aileleri ve gazilerin talep ve önerilerinin dinlendiği ziyaretlerde, devletin her zaman yanlarında olduğu vurgulandı. Program kapsamında ayrıca il genelindeki şehitlikler ve şehit mezarları ziyaret edilerek bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi, aziz şehitler dualarla anıldı.

Yetkililer, şehit aileleri ve gazilere yönelik ziyaretlerin devam edeceğini bildirdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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