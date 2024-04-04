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Siirt'te 32 yıldır ayakkabı tamiri yapan usta

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Siirt'te yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Ali Minsin, 9 yaşında başladığı ayakkabı tamir işini 32 yıldır sürdürüyor.

45 yaşındaki ayakkabı ustası Mehmet Ali Minsin, 9 yaşında babasının yanında çırak olarak mesleğe başladı. 32 yıldır mesleğini icra eden Minsin, 4 metrekarelik dükkanda ömrünü mesleğine adayarak geçimini sağlıyor. Gelişen teknoloji ve fabrikalar yüzünden mesleklerinin eskisi gibi olmasa da yine devam ettiğini dile getiren Minsin, "1992 yılında babamın yanında çırak olarak başladım. O gün bu gündür mesleği bırakamadım. Babamızın yanında başladık, baba mesleği olduğu için babamıza yardım etmeye gidiyorduk. Çalışa çalışa kendimizi mesleğin içinde bulduk. Zevkle çalıştığın zaman, işini severek yaptığın zaman hayat seni aç ve açıkta bırakmaz" dedi.

Mesleği devam ettirmek için çırak bulmakta zorluk çektiğini dile getiren Minsin, "Eleman bulmakta zorlanıyoruz. Eskiden her ayakkabıcıda bir eleman bulunurdu ama şu anda maalesef. Sokak başında bir ayakkabıcı olurdu ama şu anda bir ayakkabıcı bile bulamazsın. Bu meslekle 4 çocuk yetiştirdim, 4 çocuk okutuyorum. Allah'a şükür geçinip gidiyoruz. Tabii zamanla teknolojiye yeniliyoruz. Mesela eskiden el ile bir saat boyunca ayakkabı etrafına dikiş atılırdı ama şimdi makineyle yapma imkanımız var. Yapıştırmadır, preslemedir, tavan değiştirmeleri şu anda imalat hariç her şeyi yapabiliyoruz. Ama tabii ki teknolojiye göre daha çok gerideyiz" şeklinde konuştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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