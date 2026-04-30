Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir atandı.
Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişikliği yaşandı. İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir ise Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı