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Siirt haberleri... Siirt'te Kaybolan Hemşirenin Cansız Bedenine 64. Günde Ulaşıldı

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Siirt haberleri... Siirt'te Kaybolan Hemşirenin Cansız Bedenine 64. Günde Ulaşıldı

Siirt haberi: Siirt’in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen hemşire arkadaşı Halime Timurtaş’ı kurtarmak isterken akıntıya kapılıp kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'in cansız bedeni, 64. gününde bulundu.

YUSUF EREN

Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen hemşire arkadaşı Halime Timurtaş'ı kurtarmak isterken akıntıya kapılıp kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'in cansız bedeni, 64. gününde bulundu.

Düştüğü Müküs Çayı'nın Karervaz Şelalesi civarında bulunan hemşire Güneş'in cansız bedeni Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesi yakınlarında bulunan Müküs Çayında 11 Haziran'da dengesini kaybederek suya düşen meslektaşı Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ve 64 gündür haber alınamayan Eyyüp Güneş'in cansız bedeni cenaze işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

ANKA / Yerel

Pervari Güneş Siirt Yerel Haberler

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