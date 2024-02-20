Siirt 3. Komando Tugayı Mehmetçikler Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan Mehmetçik, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Siirt Kızılay Şubesi tarafından devam eden kan bağışı kabulüne Mehmetçik de destek verdi. Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığında vatani görevini yapmakta olan erler, komutanları eşliğinde kan bağışında bulunmak üzere kışlada düzenlenen programda Kızılay Kan Bağış Otobüsüne gelerek bağışta bulundu. Mehmetçiğin, Türk milletinin sadece canıyla değil, kanıyla da yanında olduğuna vurgu yapan askerler, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirtti. - SİİRT