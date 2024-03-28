Üye Girişi
Haberler

Sıfır atıktan kedi evi yaptı, Isparta birincisi oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıfır atıktan kedi evi yaptı, Isparta birincisi oldu

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi Harun Aydemir sıfır atıktan yaptığı kedi evi ile Atıktan Sanata İleri Dönüşüm yarışmasında Isparta birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda, öğrencilerde atık üretimini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek, çevreye duyarlılık konularında farkındalık oluşturmak ve yenilikçi çözümleri geliştirmek amacıyla "Sıfır Atık Yarışması" düzenledi. "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm", "Sıfır Atık Projeleri" ve "İyi Uygulama Yapan Okul" olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenen yarışmada Eğirdir Atatürk Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Harun Aydemir "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm" kategorisinde yapmış olduğu Kedi Evi tasarımıyla Isparta il birincisi seçildi. Proje için araba lastiği, jant kapağı, atık ip gibi materyaller kullandığını söyleyen Aydemir kedilerin yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan korunmaları için böyle bir tasarımı yaptığını belirtti.

Aydemir, il seçmelerinde birinci olan projemizden Ankara'da da inşallah güzel bir sonuç bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Isparta Eğirdir kedi Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri CANLI izle! 28 Mart İnci Taneleri 11. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Talip Aşık kimdir? Zafer Partisi Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Talip Aşık kaç yaşında, nereli? Cemil Kurt kimdir? CHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Cemil Kurt Kaç yaşında, nereli? Tahsin Akdeniz kimdir? CHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Tahsin Akdeniz Kaç yaşında, nereli? Mehmet Kavallı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Erzin Belediye Başkan adayı Mehmet Kavallı kaç yaşında, nereli? Kazım Yalçın kimdir? Zafer Partisi Hatay- Dörtyol Belediye Başkan adayı Kazım Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhittin Tamer Özdemir kimdir? Zafer Partisi Hatay- Belen Belediye Başkan adayı Muhittin Tamer Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Burak Gürbüz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Arsuz Belediye Başkan adayı Mehmet Burak Gürbüz kaç yaşında, nereli? Cemil Akkoçak kimdir? Zafer Partisi Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak kaç yaşında, nereli? Osman Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Osman Yılmaz kaç yaşında, nereli? Melis Yıldız Akın kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Merkez Belediye Başkan adayı Melis Yıldız Akın kaç yaşında, nereli? Tulin Yüksel kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Derecik Belediye Başkan adayı Tulin Yüksel kaç yaşında, nereli? İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde? Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su, Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet mi gördü? Hayal Garip ne söyledi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title