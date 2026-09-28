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Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Muğla Valisi Akbıyık'a projeleri anlattı

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Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Muğla Valisi Akbıyık'a projeleri anlattı
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Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek sıfır atık ve çevre projeleri hakkında bilgi verdi. Görüşmede uygulamaların yaygınlaştırılması için görüş alışverişi yapıldı; Vali Akbıyık projelerin destekle sürdürüleceğini ifade etti.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı tarafından yürütülen çalışmalar ile çevre bilincinin artırılması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Vali Akbıyık'a bilgi verdi.

Ziyarette, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülebilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesi amacıyla sürdürülebilir çevre politikalarının hayati önem taşıdığını belirten Vali Dr. İdris Akbıyık, çevreye duyarlı sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşların desteğiyle yürütülen projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Vali Akbıyık, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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