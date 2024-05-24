Side Antik Kenti'nde Epik Şiirin Esin Perisi Kalliope'nin Mozaik Zemini Bulundu

(ANTALYA) - Antalya'nın Side Antik kentinde devam eden kazı çalışmalarında şairlere ilham kaynağı olan epik şiirin esin perisi Kalliope'nin betimlendiği bir mozaik zemin bulundu.

Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını korumak, arkeolojik alanları araştırmak ve bu zenginlikleri yerel ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Geleceğe Miras projesi kapsamında Side Antik Kenti'nde 2023 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları, yeni keşifler ve eşsiz bulguları gün ışığına çıkarıyor.

Anıtsal Çeşme'nin arkasındaki su kemerlerinin keşfiyle genişletilen kazı alanında, şairlere ilham kaynağı olan epik şiirin esin perisi Kalliope'nin betimlendiği bir mozaik zemin bulundu. M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen bu zemin, antik sanatın ve mitolojinin etkileyici birleşimini sergiliyor. Mozaik zeminin bulunduğu alandaki duvarlarda, dönemin estetik anlayışını ve sanatsal zenginliğini gözler önüne seren freskler de keşfedildi.

Bulunan mozaik zemin, Side Antik Kenti'nin tarihine ilişkin yeni bilgiler sunarken, bölgedeki arkeolojik çalışmaların daha pek çok sırrı açığa çıkaracağı yönünde umutları güçlendiriyor.