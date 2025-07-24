Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi

Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi
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Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi
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Elazığ'ın Palu ilçesinde sıcak havalardan bunalan bir çocuk, mayosu olmadığı için çareyi market poşetinde buldu. Poşetten mayo yapan küçük çocuk suyun keyfini çıkardı.

Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde sıcak havalardan bunalan bir çocuk, kendini serin sulara bırakıp serinlemek istedi.

POŞETTEN MAYO YAPTI

Mayosu olmayan çocuk, market poşetini kendine göre ayarlayıp mayo yaparak suya girdi. O anlar sosyal medyada da gündem olurken, izleyenlere de tebessüm ettirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHalit:

canım benim

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Haber YorumlarıCengiz Karakelle:

Sapikmisiniiz, cocugu sansürlüyorsunuz?

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