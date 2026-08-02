Sıcak havada Kahramanmaraşlıların kaçış noktası mesire alanları oldu

Kahramanmaraş'ta etkisini artıran sıcak hava, vatandaşları hafta sonu serin ve yeşil alanlara yönlendirdi. Kent merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Onikişubat ilçesinde bulunan Kılavuzlu Mesire Alanı, hafta sonu ailelerin en yoğun tercih ettiği noktalardan biri oldu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte vatandaşlar, aileleriyle birlikte mesire alanına gelerek piknik yapıp, gölgelik alanlarda dinlendi ve doğayla iç içe vakit geçirerek sıcak havanın etkisinden uzaklaşmaya çalıştı. Çocuklar oyun parklarında eğlenirken, aileler ise ağaçların gölgesinde serinlemenin keyfini yaşadı.

Piknik için Kılavuzlu Mesire Alanı'nı tercih eden Ercan Ceyhan, sıcak havadan bunaldıkları için ailece geldiklerini belirterek, "Bugün dinlenmek istedik. İşimiz de yoktu. Ailemizle birlikte sıcak havadan biraz olsun uzaklaşmak amacıyla buraya geldik. Buranın havası, esintisi ve doğal ortamı gerçekten çok güzel. Hem serinlemek hem de keyifli vakit geçirmek için burayı tercih ettik. Güzel bir gün geçiriyoruz" dedi.

Gülay Rışvan ise evlerin sıcak olması nedeniyle serinlemek için mesire alanını tercih ettiklerini ifade ederek, "Biz Kahramanmaraş'tayız. Evlerimiz çok sıcak olduğu için ailemizle birlikte serinlemek amacıyla buraya geldik. Bütün Kahramanmaraşlılar da bu sıcaklarda burayı tercih ediyor" diye konuştu.

Mehmet Rışvan da sıcak havalarda Kılavuzlu Mesire Alanı'nın aileler için önemli bir nefes alma noktası olduğunu belirterek, "Havalar çok sıcak olduğu için ailemizle birlikte serinlemek amacıyla buraya geldik. Burası hem serin hem de ailecek dinlenmek için çok güzel bir ortam. Bu sıcak havalarda birçok Kahramanmaraşlı da burayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı