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Sibirya Kurdunun Traktör Sevgisi Görenleri Şaşırttı

Sibirya Kurdunun Traktör Sevgisi Görenleri Şaşırttı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 'Çakır' adındaki Sibirya kurdunun traktör kullanma anları cep telefonuyla kaydedildi. Sahibi, traktörden inmeyen kurduna karda metrelerce sürüş yaptırdı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sibirya kurdunun karda traktör kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karasu ilçesinde 'Çakır' adındaki sibirya kurdunun traktör aşkı, görenleri hayrete düşürüyor. Sahibi ise traktörle yolculuk etmeyi seven kurdu bir an bile yanından ayırmıyor. Traktör sevgisine hayran kaldığı kurda, karda metrelerce traktör kullandıran sahibi o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, kar üzerinde seyir halindeki traktörün direksiyonunda köpeğin olduğu anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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