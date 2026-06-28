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İçişleri Bakanlığı'ndan siber suç operasyonu: 409 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan siber suç operasyonu: 409 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, 29 il merkezli siber suç operasyonlarında 409 şüphelinin yakalandığını, 213'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 6 günde 29 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 409 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında 29 il merkezli operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 213'ünün tutuklandığı, 117'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, diğer şüphelilere ilişkin işlemlerin ise sürdüğü ifade edildi.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım, ürün satışı, çekiliş, ev satışı, bungalov ve araç kiralama temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık ettikleri, bu sitelerin reklamını yaptıkları, çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları ve POS tefeciliği yaptıklarının tespit edildiği kaydedildi.

"Emeği geçenleri tebrik ediyoruz"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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