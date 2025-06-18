Dijital İkiz Temelli Savunma Projesi ESOGÜ'de Başladı

Dijital İkiz Temelli Savunma Projesi ESOGÜ'de Başladı
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dijital İkiz Temelli Akıllı Saldırı Tespit ve Savunma Sistemi (SİBER İKİZ) Projesi'nin başlangıç toplantısını gerçekleştirdi. Proje, yapay zeka temelli anomali tespit modeli ve ağ savunması algoritmaları geliştirmeyi hedefliyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM)'nin alt yüklenici olduğu Dijital İkiz Temelli Akıllı Saldırı Tespit ve Savunma Sistemi (SİBER İKİZ) Projesi'nin başlangıç toplantısı geniş bir katılımla ESOGÜ'de gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili olarak ETTOM'dan yapılan açıklama şöyle:

"Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Yeni Nesil Yapay Zeka Yöntemleri Geliştirilmesi SAGA çağrısı kapsamında başlatılan SİBER İKİZ Projesi ile; çekişmeli saldırılara karşı dayanıklı, dijital ikiz ile güçlendirilmiş yapay zeka temelli bir anomali tespit modeli ve pekiştirmeli öğrenme temelli ağ savunması algoritmaları geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında gerçek askeri ağ sistem davranışlarının yüksek doğrulukla modellenmesi, veri akışında oluşabilecek anomalilerin tespiti, yapay zeka tabanlı sistemlere karşı geliştirilen çekişmeli saldırıların algılanması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çok katmanlı çalışmalar yürütülecektir. Bu projeye bizimle beraber alt yüklenici olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne ve ana yüklenici olan BTS Group'a teşekkür ederiz. Ülkemize hayırlı olmasını dileriz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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