SGK'dan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne teşekkür belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Bilal Canbolat, istihdama katkılarından dolayı Prof. Dr. Birol Özer'e teşekkür belgesi verdi. Ziyarette sosyal güvenlik bilincinin güçlendirilmesi ve kayıtlı istihdamın yaygınlaştırılması konuşuldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Bilal Canbolat, istihdama sunduğu katkı ve kayıtlı istihdama verdiği destek nedeniyle Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü Prof. Dr. Birol Özer'e teşekkür belgesi verdi.

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında, SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette sosyal güvenlik bilincinin toplum genelinde güçlendirilmesi, kayıtlı istihdamın yaygınlaştırılması ve kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. SGK'nın sosyal güvenlik alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Müdürü Bilal Canbolat, bölge istihdamına sunduğu katkılar, kayıtlı istihdama verdiği destek ve sosyal sorumluluk anlayışı dolayısıyla Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü Prof. Dr. Birol Özer'e teşekkür belgesi takdim etti.

"Çalışanın haklarını koruyarak hizmet vermeye devam ediyoruz"

Prof. Dr. Birol Özer, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, sosyal güvenlik sisteminin güçlü bir toplum yapısının temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özer, "Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak çalışanlarımızın haklarını koruyan, güvenli ve kayıtlı istihdamı önceleyen bir anlayışla hizmet vermeye devam ediyoruz. SGK ile yürüttüğümüz uyumlu ve yapıcı iş birliği, hem çalışanlarımız hem de sağlık hizmeti sunduğumuz toplum açısından büyük önem taşımaktadır. Nazik ziyaretleri ve takdim ettikleri anlamlı belge için SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
