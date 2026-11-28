Seyitgazi İlçe Müftülüğü 'Ailecek Camide Buluşuyoruz' programı düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Seyitgazi İlçe Müftülüğü tarafından Kümbet Mahalle Camii'nde düzenlenen 'Ailecek Camide Buluşuyoruz' programında İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya cemaate vaaz verdi. Programda aile olmanın önemi, birlik ve manevi değerler konuşuldu; yatsı namazının ardından ikramla sona erdi.
Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Müftülüğü tarafından Kümbet Mahalle Camii'nde "Ailecek Camide Buluşuyoruz" programı gerçekleştirildi.
Vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya cemaate vaaz verdi. Buluşmada aile olmanın önemi, birlik ve beraberlik, manevi değerler ve cami merkezli hayat konularında sohbet edildi.
Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunulmasıyla program sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı