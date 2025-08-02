Seyitgazi'de yangın şehitleri dualarla anıldı

Eskişehir'de çıkan yangında şehit olan 10 kahraman için Seyitgazi ilçesinde topluca dua okundu.

23 Temmuz 2025 tarihinde, Seyitgazi ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5'i orman işçisi ve 5'i AKUT gönüllüsü olan 10 görevli personel şehit olmuştu. Şehit haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Seyitgazi Çarşı Cami'nde dua ve anma etkinliği gerçekleştirildi. Şehit ailelerinin ve AKUT temsilcilerinin katıldığı anlamlı etkinlikte, indirilen 11 hatimin duası topluca yapıldı. Etkinliğin ardından tüm halka ikramlar dağıtıldı. - ESKİŞEHİR