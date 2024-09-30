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Seyir Halindeki Tofaş Otomobili Alev Aldı

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Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir Tofaş markalı otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki Tofaş alev aldı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil henüz neden çıktığı bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Çıkan yangında şans eseri yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat, 21.15 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Şah Süleyman Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gürcan Özkayaidaresindeki 45 SA 0226 plakalı Tofaş marka otomobil seyir halindeyken henüz neden çıktığı bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangını gören vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile çok büyümeden kontrol altına alınan yangında, şans eseri yaralanan olmadı.

Seyir Halindeki Tofaş Otomobili Alev Aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN YİĞEN - Yerel

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