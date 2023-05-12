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Seyir halindeki motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı

Yerel Haberler

Seyir halindeki motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Seyir halindeki motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Söğüt ilçesinden Bilecik şehir merkezi istikametine seyir halindeki 11 AT 298 plakalı motosiklet sürücüsü Halil İbrahim E., Aşağıköy girişinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafında devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zafer Subaşıoğlu - Yerel

Bilecik Söğüt Yerel Haberler

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