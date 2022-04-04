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Seyhan'da iftar sofrası kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Seyhan'da iftar sofrası kuruldu

Seyhan Belediyesi, bereketin simgesi Ramazan'da iftar sofralarını iki yıllık aranın ardından yeniden kurarak Ramazan'ın dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatıyor.

Seyhan Belediyesi, bereketin simgesi Ramazan'da iftar sofralarını iki yıllık aranın ardından yeniden kurarak Ramazan'ın dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatıyor.

Küçükdikili Mahallesinde Seyhan Belediyesi tarafından kurulan ilk iftar sofrası, Koza, Söğütlü, Kavaklı ve Dikili mahallelerinde yaşayan yurttaşları bir araya getirdi. İlk iftarı vatandaşlarla açan Başkan Akif Kemal Akay, mahalle muhtarlarıyla birlikte vatandaşların Ramazan ayını kutladı, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

İftar saatiyle birlikte okunan duaların ardından oruçlar, Seyhan Belediyesi aşevlerinde pişirilen yemeklerle açıldı. Musiki dinletileri ile Karagöz ve Hacivat gösterilerinin de gerçekleştirildiği iftar yemeğinde, çocuklara patlamış mısır ve limonata ikram edildi.

Başkan Akay, oruçların açılmasının ardından yaptığı konuşmada yeniden iftar sofralarında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sağlık, huzur, barış getirmesi dileğiyle Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Seyhan Belediyesi iftar sofrası, Ramazan ayı içinde 16 farklı noktada kurulacak. - ADANA

Seyhan'da iftar sofrası kuruldu

Seyhan'da iftar sofrası kuruldu

Seyhan'da iftar sofrası kuruldu

Seyhan'da iftar sofrası kuruldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Seyhan Belediyesi, Küçükdikili, Ramazan, İftar, Yerel, Haberler

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