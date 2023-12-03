Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, mahalleli kadınların sorunlarını dinledi

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, mahallerde sorunları en derinden yaşayan kadınların olduğunu ifade etti.

Akay, Tellidere Mahallesi sakinlerinden Şengül Kale'nin düzenlediği ev toplantısında mahalleli kadınların konuğu oldu. Tellidere Muhtarı Cemile Girici ile birlikte mahalle sakinlerinin sorunlarını ve belediyeden hizmetlerle ilgili taleplerini dinleyen Akay, Seyhan Belediyesi'nin sorunların çözümü konusunda sunduğu hizmetlerden örnekler verip, hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgiler aktardı.

Mahallelerin sorunlarını en iyi kadınlar bilebileceğinin altını çizen Akay, "Çok verimli ve çok değerli bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Sizlerin bize aktardığı her sorun, her konu ve belediyemizden beklediği hizmetlerin gerçek anlamda ihtiyaçtan doğduğuna inanıyoruz. Mahallelerdeki sorunları en derinden yaşayan çoğunlukla kadınlardır. Bu sorunları yaşayan kişiler olarak sorunlara çözüm bulmak için harekete geçip bizi davet etmenizden dolayı çok mutluyum. Aktardığınız sorunları çözmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte tüm imkanlarımızla hizmetinizde olacağız. Daha sık bir araya geleceğiz ve sorunları hep birlikte çözeceğiz. Yeni projeleri de yine sizlerin ihtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda hayata geçireceğiz" dedi.

Mahalle sakinleri de Akay'a katılımından ve kendilerini dinleyip çözüm arayışından dolayı teşekkür etti. - ADANA