Seyhan Belediye Başkanı Akay, Cimnastik Delegasyonu'na Ev Sahipliği Yaptı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkanı Morinari Watanabe, Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, Başkanvekili İsmail Göktekin ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Adana Cimnastik İl Temsilcisi Gökhan Üney ile deprem bölgesi ziyaretlerini tamamlayan delegasyona ev sahipliği yaptığı etkinlikte bir araya geldi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkanı Morinari Watanabe, Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, Başkanvekili İsmail Göktekin ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Adana Cimnastik İl Temsilcisi Gökhan Üney ile deprem bölgesi ziyaretlerini tamamlayan delegasyona ev sahipliği yaptığı etkinlikte bir araya geldi.

Sporun toplumsal yaşamdaki önemini vurgulayan Başkan Akay, bereketli topraklara sahip Adana'nın geçmişte sporda da başarılara imza atan bir kent olduğunu anımsattı. Sporun toplumsal yaşamda çok önemli bir unsur olduğunu dile getiren Başkan Akay, "Cimnastik branşı da sporun olmazsa olmaz dalları arasında. Cimnastikte de başarılı sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bunun içinde Adana'mıza yakışır bir spor salonu yapmaya kararlıyız" dedi.

"CİMNASTİK SPORUNU DAHA İYİ NOKTALARA TAŞIMAK İÇİN BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"

Başkan Akay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Cimnastik sporunun daha iyi noktalara getirilebilmesi için çalışan Uluslararası Federasyonu (FIG) Başkanı Morinari Watanabe'ye Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen, Başkan vekili İsmail Göktekin ile beraberindeki heyete geçmiş olsun ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ediyorum."

Başkan Akay'a cimnastik sporuna katkılarından dolayı uluslararası cimnastik rozetini takdim eden Uluslararası Federasyonu (FIG) Başkanı Morinari Watanabe, deprem bölgelerinde yapılan ziyaretlerini tamamladıktan sonra Adana'da kendilerine ev sahipliği yapan Akay'a teşekkür etti.

Watanabe ve Çelen, " Cimnastik sporunun daha iyi noktalara gelebilmesi adına birlikte güzel projelerin altına imza atmak için fikir birliğine vardık. Spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dediler.