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Seydişehir Muharip Gaziler Derneği Açıldı

ANKA - Yerel
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Seydişehir Muharip Gaziler Derneği Açıldı

Seydişehir Kıbrıs Muharip Gaziler Derneği düzenlenen törenle dün açıldı.

Açılışa; gaziler ve gazi yakınları, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, STK ve siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, davetliler ve yurttaşlar katıldı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Gazilerimiz için güzel Seydişehirimizde her türlü imkanları seferber etmek suretiyle, atılması gereken adımları atıyoruz. Her zaman destekçisi olduğumuz gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için gerekenleri yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Seydişehir Temsilciliği Başkanı Mustafa Balcı, Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a destekleri için teşekkür etti.

ANKA / Yerel

Deniz Pişkin Mehmet Tutal Jandarma Yerel Haberler

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