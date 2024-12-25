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Seydikemer Yaylaları Karla Kaplandı

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Seydikemer'in yüksek kesimlerinde uzun süren kuraklık sonrası yağan kar, bölgede büyük bir sevinçle karşılandı. Vatandaşlar, karın keyfini çıkarmak için yaylalara akın etti.

Seydikemer'de yüksek kesimler beyaza büründü

MUĞLA - Seydikemer'in yüksek kesimlerinde uzun süren kuraklık sonrası yağan kar, yaylaları beyaza bürüdü. Kar yağdığını duyan vatandaşlar yaylalara çıkarak, hem karın keyfini çıkardı, hem de bereket için şükretti.

Seydikemer ilçesinde gece boyunca etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Fethiye-Antalya karayolunun 1300 rakımlı Karabel mevkii ve çevresindeki yayla köyleri, sabah saatlerinde yaklaşık 20 santimetreyi bulan kar örtüsüyle karşılaştı. İlçenin Karabel Mevkii başta olmak üzere yayla mahallelerinde yolların kapanma riskine karşı ekipler yoğun bir şekilde yol temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Kar yağışını hasretle bekleyen bölge halkı, bu durumu sevinçle karşıladı. Kuraklık tehdidi nedeniyle uzun süredir endişe yaşayan vatandaşlar, yağışların bereket getirmesi temennisinde bulundu. Kar haberi, çevre ilçelerden de vatandaşları Karabel mevkiine çekti. Fethiye ve Seydikemer'den gelen birçok aile, kar oynayıp keyifli vakit geçirdi. Meteoroloji ekipleri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Kar yağışını değerlendiren Salih Bülbül, "Çok güzel olmuş, ben Bekçiler'den geliyorum. Orada 15-20 santimetre kar yağmış. Hatta sular bile gözükmeye başlamış. Bu durum gerçekten güzel çünkü uzun süredir böyle bir yağışa ihtiyaç vardı. Uzun zamandır kuraklık yaşanıyordu, millet artık ne yapacağını bilemez hale gelmişti. Elbette kuraklık bir sorun, yağmurun hiç yağmaması başka bir sorun. Ancak Cenab-ı Hak ne verirse ona razı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Çok heyecanlı ve mutluyuz"

Çocuğu ile beraber kar oynamaya gelen Ramazan Buhuroğlu ise "Karın yağdığını duyunca hemen geldik. Amacımız biraz kar oynamak, çocuğu gezdirmek ve ona bu güzel deneyimi yaşatmaktı. Zaten o da ilk defa kar görüyor, bu yüzden çok heyecanlı ve mutluyuz" dedi.

"Kar yağsın ki sularımız çoğalsın"

Elif Kanyılmaz, kar yağışını bereket olarak gördüğünü belirterek, "Kar yağınca çok sevindik. Allah'ım çokça versin. Kar yağsın ki sularımız çoğalsın" şeklinde konuştu.

Erdinç Eryılmaz isimli vatandaş, "Uzun bir aradan sonra her yeri bembeyaz görmek çok güzel bir duygu. Allah devamını getirir inşallah," diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Seydikemer Yaylaları Karla Kaplandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Yerel
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