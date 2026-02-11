Haberler

Muğla'da Kaymakam Koruması ve Şoförü "Rüşvet" Soruşturmasında Gözaltında

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Kaymakam Mustafa Dilekli'nin koruma polisi ve şoförü rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İdari soruşturma da başlatıldı.

Esma Turan

(MUĞLA) - Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli'nin koruma polisi ve şoförünün "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Dilekli'nin koruması polis memuru F.D. ile şoförü H.M, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "rüşvet" soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı.

Öte yandan, Muğla Valiliği tarafından da idari soruşturma başlatıldığı ve iki personelin açığa alındığı öğrenildi.

