Seydikemer'de Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Seydikemer'de otomobil takla attı: 2 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı.

Kaza, Seydikemer- Fethiye karayolu üzeri, Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.A. idaresindeki 48 HA 830 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Savrulan otomobil, orta refüjdeki tellere çarpıp takla attı. Kazada baba F.A. ve yolcu konumundaki kızı A.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiri. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan baba ve kızı, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.