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Muğla'da okullarda gıda güvenilirliği ve israfı eğitimi verildi

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından Çaltıözü-Çobanlar Şehit Er Ramazan Bilgiç İlkokulu ve Çaykenarı İlkokulu öğrencilerine gıda güvenilirliği ve israfı konularında eğitim verildi. Eğitimde gıda hijyeni, sağlıklı beslenme, gıda zehirlenmeleri, gıdaların saklama kuralları ve uygulamalı kompost yapımı gibi konular ele alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından okullarda Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı ve Uygulamalı Kompost eğitimi verildi.

Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri bağlı bulundukları ilçede okullarda faklı konularda eğitimler vermeye devam ediyor. Öğrencilerin bilinçlenmelerini sağlamak amacı ile verilen eğitimlerden olan Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı ve Uygulamalı Kompost Eğitimi Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından verildi. Çaltıözü- Çobanlar Şehit Er Ramazan Bilgiç İlkokulu ve Çaykenarı İlkokulu öğrencilerine verilen eğitimde gıda hijyeni, sağlıklı beslenme, gıda zehirlenmeleri, gıdaları saklama kuralları, gıdanı koru ve gıda israfı hakkında bilgi verildi. Ayrıca eğitimde uygulamalı kompost yapımı gösterildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Seydikemer Çobanlar Muğla Tarım Çevre Yerel Haberler

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