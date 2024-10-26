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Seydikemer'de öğrencilere toplum destekli polislik eğitimi verildi

Seydikemer'de öğrencilere toplum destekli polislik eğitimi verildi
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Seydikemer Zorlar Şehit Jandarma Onbaşı Hasan Küçükçoban İlkokulu ve Ortaokulu'nda trafik kuralları ve genel polislik hakkında bilgilendirme yapıldı.

Seydikemer Zorlar Şehit Jandarma Onbaşı Hasan Küçükçoban İlkokulu ve Ortaokulu'nda trafik kuralları ve genel polislik hakkında bilgilendirme yapıldı.

Seydikemer'de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında Toplum Destekli Polislik (TDP) faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikler, öğrencilere güvenli bir yaşam sürmeleri ve trafik kurallarına dikkat etmeleri için önemli bilgiler sağlıyor.

Son olarak, Zorlar Şehit Jandarma Onbaşı Hasan Küçükçoban İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere "Genel Polislik ve Trafikte Uyulması Gereken Kurallar" konularında kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Polis ekipleri, öğrencilere trafik güvenliği, yayaların ve sürücülerin uyması gereken kurallar hakkında açıklamalar sunarak, onların bilinçlenmesine katkıda bulundu.

Bu etkinlik, polis ve eğitim camiası arasında güçlü bir iş birliği örneği olarak dikkat çekerken, öğrencilere güvenli bir toplum oluşturmada üstlendikleri rolü de hatırlatmayı amaçladı. Katılımcılar, polislerin toplumun güvenliği konusundaki önemini daha iyi anlama fırsatı buldu. Seydikemer, eğitimde güvenliği ön planda tutarak, genç nesilleri bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerine devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Seydikemer Güvenlik Jandarma trafik Onbaşı Yerel Polis

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