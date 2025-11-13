Şevket Gürsoy İHA Adıyaman Bürosu'nu Ziyaret Etti

22. Dönem Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosu'nu ziyaret etti. Gürsoy'a ziyaretinde İl Genel Meclis Üyesi Nuri Kuştepe de eşlik etti.

Ziyaret sırasında İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya gelen Gürsoy, Adıyaman'da yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Kentin gelişimi için yürütülen çalışmalara değinen Gürsoy, basının yerel kalkınmadaki rolüne de dikkat çekti.

İHA'nın Adıyaman'daki haber çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Gürsoy, "İHA'nın bölgedeki başarılı yayıncılık anlayışını takdir ediyoruz. Kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstleniyorlar" dedi.

Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ADIYAMAN