Sevinç ailesi bir kız çocuğuna daha koruyucu aile oldu

Güncelleme:
Erzincan'da Sevinç ailesi, iki kız çocuğuna koruyucu ailelik yaparken, bir çocuğu daha ailelerine dahil ederek örnek bir davranış sergiledi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, aileyi ziyaret ederek duyarlılıkları için teşekkür etti.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde iki kız çocuğuna koruyucu aile olan Sevinç ailesi, bir kız çocuğunu daha ailelerine dahil ederek örnek bir davranış sergiledi. Sevgi dolu yuvalarını bir çocuk için daha açan Sevinç ailesi, koruyucu ailelik görevini büyük bir özveriyle sürdürmeye devam ediyor.

İl Müdürü Serdar Demirci, Sevinç Ailesi'nin ikametinde gerçekleştirdiği ziyarette çocuklarla yakından ilgilendi. Demirci, ailenin gösterdiği duyarlılık, fedakarlık ve sevgi dolu yaklaşımdan dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İl Müdürlüğü adına teşekkürlerini iletti.

Koruyucu aileliğin, çocukların sağlıklı ve güvenli bir aile ortamında yetişmesine önemli katkı sağladığına dikkat çekilirken, bu anlamlı davranışın topluma örnek olduğu vurgulandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
