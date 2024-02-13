Sevgililer Günü Uyarısı: Aşk Bombardımanı Duygusal Şiddet Olabilir

Sevgililer Günü ile ilgili uyarılarda bulunan Dr. Müge Yaşar, ilişkinin başında abartılı ilgi ve sevginin, bir süre sonra azalması anlamına gelen love bombing; yani aşk bombardımanının bir tür duygusal şiddet olduğunu belirterek, "Genelde bu kişiler, ilişkinin en başında partnerini en şık mekanlara götürüp, ona çok güzel iltifatlar eder. 'Sen benim ruh eşimsin, bir daha asla senin gibi biriyle karşılaşmayacağım, aramızda mükemmel bir uyum var' gibi sözleri çok kısa bir sürede söyler" dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı. Kimi bugünü sevgisini dile getirmek için sade bir şekilde kutlarken, kimi de pahalı hediyeler, abartılı kutlamalarla dolu dolu geçirmeyi tercih ediyor.

Medicana Sağlık Grubu Psikiyatri Bölümünden Dr. Müge Yaşar, ilişkinin başında abartılı ilgi ve sevginin, bir süre sonra azalması anlamına gelen love bombing; yani aşk bombardımanına dönüştüğünü söyledi. Bunun bir tür duygusal şiddet olduğunu ifade eden Yaşar, "love bombing" denen kavramın, kişinin karşısındaki partneriyle çok mutlu başlayan bir sürecin, adından da anlaşılacağı gibi adeta aşk bombardımanına maruz bırakılması olduğunu söyledi.

Müge Yaşar, "Genelde bu kişiler, ilişkinin en başında partnerini en şık mekanlara götürüp, ona çok güzel iltifatlar eder. 'Sen benim ruh eşimsin, bir daha asla senin gibi biriyle karşılaşmayacağım, aramızda mükemmel bir uyum var' gibi sözleri çok kısa bir sürede söyler. Pahalı hediyeler alıp karşısındakine belki de daha birkaç hafta içerisinde sanki yıllardır birliktelermiş gibi yatırım yaparlar. Doğal olarak partnerin ayakları yerden kesilir, mutluluktan göklere uçacakmış gibi hisseder" dedi.

Kişi kendini suçlamaya başlıyor

Dr. Müge Yaşar, karşı tarafın amacına ulaşıp kişiyi kendine iyice yaklaştırdığında ilgisini azalttığını ve birdenbire kestiğini söyledi. Yaşar, "Tüm bunlara maruz kalan kişi 'Bende bir sorun mu var? Böyle davrandığına göre ben bir şeyleri yanlış yaptığım için benden uzaklaştı' diye düşünerek onun ilgisini tekrar kazanmak için kendinden tavizler verir ve bu sarmal böyle git-gellerle böyle devam eder. Zamanla kişi; kendini yetersiz, bağımlı, muhtaç, özgüveni zayıf ve psikolojik olarak yıpranmış hisseder. Yaşadığı bu durum, hayat kalitesini ciddi anlamda etkiler. Benlik saygısı düşer, kendi duygularından hatta zekasından dahi şüphe duymaya başlar ve bir süre sonra depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve panik atak gibi psikolojik rahatsızlıklar görülmeye başlar. Love bombing denen bu durum, bir manipülasyon tekniğidir ve kişinin partnerini kendisine bağımlı kılmak için yaptığı eylemlerdir. İlişkinin ilk zamanlarında yoğun ilginin bir süre sonra kesilmesi ile anlayabilirsiniz."

"Birbirini iyi tanıyanların daha sağlıklı ilişkileri olur"

Dr. Müge Yaşar, aniden başlayan, çok kısa süre içinde aşırı ve yoğun bir ilgi gören kişilerin aşk bombardımanına maruz kalmış olabileceğine değinerek şu uyarılarda bulundu:

"Bu ilişkilere devam edilmemesi gerekir, kişi hatayı kendinde aramamalıdır. Sağlıklı ilişkilerde çiftlerin birbirini çok iyi tanıması, geçmişlerini, bugünlerini, geleceklerini iyi bilmesi çok önemlidir. Birbirlerini iyi tanıyan çiftlerin genelde iyi bir iletişimleri vardır. İyi bir ilişki, kendimizi iyi ifade ettiğimiz, güvende hissettiğimiz, sevdiğimiz ve sevildiğimiz, paylaşımda bulunduğumuz, değer gördüğümüzü hissettiğimiz, aitlik hissini karşılıklı hissedebildiğimiz ilişkidir. Eğer bir kişi, love bombing'e maruz kaldıysa çok dikkatli olmalı ve ilişkisine bu açıdan bakmalıdır." - İZMİR