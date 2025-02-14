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Sevgililer Günü'nde Ciğer Buketi İle Şaşırttılar

Sevgililer Günü'nde Ciğer Buketi İle Şaşırttılar
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Eskişehir'deki bir ciğerci, Sevgililer Günü'nde farklı bir konsept oluşturdu. Erkekler, sevgililerine çiçek yerine ciğer buketi alarak sürpriz yapıyorlar. İşletme, özel masaları ve sunumları ile çiftlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Eskişehir'de 14 Şubat Sevgililer Gününde farklı bir konsept oluşturan işletmeci, yaptığı ciğer buketi ile sevgililerini şaşırtmak isteyen erkeklerin tercihi oldu.

Eskişehir'deki ciğerci, Sevgililer Günü'nde fark oluşturdu. Sevgililere özel ciğer masalarını kalp ve güllerle süsleyen işletme bu özel günü çiftlerin unutmaması için konseptler oluşturuyor. Bununla da yetinmeyen işletme ciğerden buketler yaptı. Sevgililer Günün'de kadınları çiçek yerine ciğerle şaşırtmak isteyen erkekler mekana koştu. İşletme özel günde çiçekçilerle yarıştı.

"Sevgililerini şaşırtmak isteyen erkekler ciğer buketi alıyor"

İşletme sahibi Abdulgani Karagöz, kadın müşterileri şaşırtmak için farklı konsept geliştirdiklerini ifade ederek, "Sevgililer Günü'nde misafirlerimizden çok talep geliyor. Sevgililer Günü'nde bizden özel masalar talep ediliyor. Özel masa olarak da ciğer buketi yapıyoruz. Ciğerle kalp desenli sunum yapıyoruz. Masamızı genellikle güllerle süslüyoruz. Bugün sevgililer için yerimiz hiç kalmadı çok fazla talep alıyoruz. Çiftler geldiğinde çok mutlu oluyorlar, hatta bazı kadınlar şaşırıyorlar ciğerle, kebapla bu özel günü kutluyorlar. Ciğer buketi yapmak için en az bir çiçekçi kadar buket yapmayı öğrendim. Çok fazla talep var, sevgililerini şaşırtmak isteyen erkekler ciğer buketi istiyorlar." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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