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Sevgi evleri çocuklarının sevinçlerine ortak oldu

Yerel Haberler

Sevgi evleri çocuklarının sevinçlerine ortak oldu

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, çocuklar için düzenlenen spor aktivitesine katıldı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, çocuklar için düzenlenen spor aktivitesine katıldı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, sevgi evleri çocukları için düzenlenen spor aktivitesine, bazı kurum müdürleri ve iş adamları ile birlikte katıldı.

Çocukların sevinçlerine ortak olan Kaymakam Öztürk, birlikte top oynadı.

Aktivite sonrası çocuklar ile sohbet eden Kaymakam Öztürk, çocukların gülümsemesini gördükçe mutlu olduğunu ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adem Öztürk Bozüyük Yerel Haberler

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