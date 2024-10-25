SES Artvin'den Yenidoğan Çetesi Protestosu

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Artvin Şube Temsilciliği, "Yenidoğan Çetesi" skandalını protesto etti. Şube Başkanı Onur Baltacıoğlu, "Dönemin İl Sağlık Müdürü olan ve Sağlık Bakanı da dahil, yerelden bakanlığa kadar tüm bürokratlar sorumluluğu gereği görevden el çektirilerek adli ve idari soruşturmaya dahil edilmelidir" dedi.

SES Artvin Şube Temsilciliği, Hopa Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. SES Artvin Temsilcisi Onur Baltacıoğlu, özetle şöyle konuştu:

"Yaşanan bu katliamı birkaç kişiye yıkarak birkaç hastane kapatarak örtemezsiniz. O hastanelerde çalışan suçsuz, evine ekmek götüren emekçileri işsiz bırakamazsınız. Bu hastaneleri kamulaştıracak ya da işsiz kalacak suça bulaşmamış emekçileri Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde görevlendireceksiniz. Dönemin İl Sağlık Müdürü olan ve Sağlık Bakanı da dahil, yerelden bakanlığa kadar tüm bürokratlar sorumluluğu gereği görevden el çektirilerek adli ve idari soruşturmaya dahil edilmelidir.

Kar ederken ses çıkarmayan hastane patronları ya da özel hastane şirketlerinin yöneticileri de aynı derecede sorumludur. Gözaltına alınan tek bir hastane sahibi ya da şirket yöneticisi yoktur. Bunlar da soruşturmaya dahil edeceksiniz. Kamu hastanelerindeki istihdam açığını hızla giderip liyakatsiz yöneticileriniz geri çekeceksiniz. Kamusal, nitelikli, erişilebilir ve ücretsiz sağlık sisteminin garantisini vereceksiniz. Özel hastaneleri ya kamulaştırılmalı ya da SGK ile yapılan tüm anlaşmaları iptal edilmeli ve hiçbir özel sağlık kurumu ile SGK'nın bir daha anlaşma yapmasının önüne geçeceksiniz.

Madem Özel hastane, isteniyorsa bırakın özel kalsınlar. SGK'dan yani halkın vergilerinden beslemeyeceksiniz. Yönünüzü sermaye tekellerine değil; halka, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine döneceksiniz. Sağlık ve sosyal hizmet alanında yaşanan hırsızlıkları ve olumsuzlukları açığa çıkaran üye ve yöneticilerimize, soruşturma açmadan sürgün etmeden vazgeçeceksiniz. Bizleri dinlemeyi öğreneceksiniz. Sağlık emekçileri ve halkı karşı karşıya getirip bu skandallardan sıyrılmanıza izin vermeyeceğiz."