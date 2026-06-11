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3 yıldır öğrencilere bahçesini açan çift, bu yıl da geleneği bozmadı

3 yıldır öğrencilere bahçesini açan çift, bu yıl da geleneği bozmadı
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde okul servis şoförü Salih Öztaş ve eşi, 3 yıl önce başlattıkları geleneği sürdürerek öğrencileri evlerinin bahçesinde ağırladı. Kendi imkanlarıyla döner hazırlayan çift, çocuklara oyunlar ve hediyelerle unutulmaz bir gün yaşattı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde okul servis şoförlüğü yapan Salih Öztaş ve eşi, öğrencileri için 3 yıl önce başlattıkları evlerinin bahçesinde etkinlik düzenleme geleneğini bu yıl da sürdürdü. Çocuklar, kendi imkanlarıyla döner hazırlayan çiftin bahçesinde oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Mesleğini yalnızca öğrencileri okula götürüp getirmek olarak görmeyen 53 yaşındaki Salih Öztaş, zaman içinde çocuklarla kurduğu güçlü bağı eşinin de desteğiyle sosyal bir etkinliğe dönüştürdü. Öğrencileri kendi evlatları gibi gören Öztaş çifti, 3 yıl önce başlattıkları geleneği bu yıl da devam ettirdi. Velilerden izin alınarak Öztaş ailesinin evinin bahçesinde ağırlanan çocuklar için çeşitli eğlenceler organize edildi. Geçtiğimiz yıl öğrenciler için mangal yakan çift, bu yılki etkinlikte ise kendi imkanlarıyla hazırladıkları döneri çocuklara ikram etti. Bahçede oyunlar oynayarak gönüllerince eğlenen ve piknik havasında bir gün geçiren öğrencilere, programın sonunda çeşitli hediyeler takdim edildi. Çocuklara yönelik sevgi dolu yaklaşımlarıyla dikkati çeken Öztaş çiftinin bu özverili ve dayanışma örneği davranışı, hem veliler hem de ilçe sakinleri tarafından büyük takdirle karşılandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıŞükrü Demirtaş:

eski zamanlarda komşular hep böyle yapardı biri bahçesini açardı herkes giderdi şimdi bi tane insan yaptığı için haber oluyo

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Haber YorumlarıDamla Candan:

adam kendi cebinden harcıyo işte bi döner pişiriyo çocuklara oyun oynatıyo ama devlet kurumları bunu destekleseydi daha faydalı olurdu ya şöyle bir bütçe ayrılsa bu tür etkinlikler daha yaygınlaşabilir

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Haber YorumlarıSibel Sümer:

çok güzel bir inisiyatif ama bu kadar yoğun etkinlik için bahçe daha da düzenlenebilirdi herhalde maliyeti artmaz mı biraz

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