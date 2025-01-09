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Serkan Yıldırım'ın A Takımı Belirlendi

Serkan Yıldırım'ın A Takımı Belirlendi
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AK Parti Bilecik İl Başkanlığına yeniden seçilen Serkan Yıldırım, 8'inci Olağan Bilecik İl Kongresi'nin ardından yürütme kurulunu açıkladı. Yeni 'A Takımı'nda çeşitli görevlerdeki isimler belirlendi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığına yeniden seçilen Serkan Yıldırım'ın 'A Takımı' belli oldu.

28 Aralık tarihinde gerçekleştirilen 8'inci Olağan Bilecik İl Kongresi'nin yeniden başkan seçilene Serkan Yıldırım'ın 'A Takımı' belli oldu. Serkan Yıldırım'ın il başkanlığındaki yürütme kurulu şekilde oluştu:

Teşkilat Başkanı Mehmet Turhan, İl Sekreteri Bilge Karataş, Dış İlişkiler Başkanı H. Taşkın Birgül, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Nuri Şahin, Seçim İşleri Başkanı Onur Şeker, Mali ve İdari İşler Başkanı Yusuf Atıcı, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Oğuz Yiğit, Yerel Yönetimler Başkanı Zeki Kayadelen, Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Avcı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Erdoğan Yeşil, Tanıtım ve Medya Başkanı Aytaç Tunga, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Şükrü Keskin, İnsan Hakları Başkanı Nurten Turan, Ekonomi İşleri Başkanı Zafer Akkaya." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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