Serinlemek için denize giren vatandaşlara karadan, denizden ve havadan uyarı - Haberler

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Serinlemek için denize giren vatandaşlara karadan, denizden ve havadan uyarı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Serinlemek için denize giren vatandaşlara karadan, denizden ve havadan uyarı

Samsun'da serinlemek için denize giren vatandaşlara polis tarafından karadan, denizden ve havadan "Hayatınız bizin için kıymetli, lütfen hayatınızın kıyısından uzaklaşmayınız" uyarısı yapılıyor.

Samsun'da serinlemek için denize giren vatandaşlara polis tarafından karadan, denizden ve havadan "Hayatınız bizin için kıymetli, lütfen hayatınızın kıyısından uzaklaşmayınız" uyarısı yapılıyor.

Yaz aylarında meydana gelen suda boğulma vakalarını önlemek amacıyla, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın talimatlarıyla, vatandaşları sahilden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri broşür dağıtımıyla, denizden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tekne ve jet ski üzerinden sesli anonslarıyla, havadan da İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri dron üzerinden sesli ikazlarıyla bilgilendirip uyarıyor.

"Hayatınız bizin için kıymetli, lütfen hayatınızın kıyısından uzaklaşmayınız" başlığıyla yapılan anonslarda şu uyarılara yer verildi:

"Bilmediğiniz yerlerde denize tek başınıza girmeyin. Derinliği bilinmeyen, dibi görünmeyen suya balıklama atlamayın. Suda tehlikeli hareketler yapmaktan ve uzaklara açılmaktan kaçının. Yemek yedikten hemen sonra havuza ve denize girmeyin. Simit ve kolluğu da olsa çocuğunuzu suda yalnız bırakmayın. Yüzerken sürat motorlarına dikkat edin. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmeyin. Yüzerken emniyet şeritlerini geçmeyiniz, görevlilerin uyarı ve ikazlarını uyunuz." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal Samsun Yerel Haberler

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