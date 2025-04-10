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Serik protokolü, şehit polisin kızını ziyaret etti

Serik protokolü, şehit polisin kızını ziyaret etti
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Antalya'nın Serik ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıylaSerik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin ve protokol üyeleri, şehidin kızı Deniz Eskitürk ile eşi Uzman jandarma Çavuş Bayram Ali Eskitürk'ü ziyaret etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla

Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin ve protokol üyeleri, şehidin kızı Deniz Eskitürk ile eşi Uzman jandarma Çavuş Bayram Ali Eskitürk'ü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Tuzcuoğlu Cami Müezzin Kayyumu Serhat Çınar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Şehidin kızı Deniz Eskitürk, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Ziyaret sırasında gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Şahin, "Kaymakamlık olarak bizler önemli günlerimizde şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ediyoruz. Öte yandan köy ve mahalle ziyaretlerimizde de şehit yakınlarımızı ve gazilerimizde unutmuyoruz. 10 Nisan nedeniyle şehit polis kızımızı ziyaret ettik. Kaymakamlık olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz" dedi.

1989 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit olan polis Memuru Necip Un'un kızı Deniz Eskitürk, "1989 yılında daha 4 yaşındayken babamı kaybettim. Babamı hayal meyal hatırlıyorum. Babasız çok zor günler yaşadım. Babam gibi ailemin de yarısı polis. Amcalarım, kuzenlerin polis. Eşim de jandarma personeli. Çok duygulandım" dedi.

Deniz Eskitürk'ün eşi Uzman Jandarma Çavuş Bayram Ali Eskitürk de, "Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmayan Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Kayınbabama Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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