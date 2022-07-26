Serik Caddesi'nde Bakım Çalışması Yapılacak
ANKA - Yerel
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik Caddesi'nde bakım çalışması yapılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik Caddesi'nde bakım çalışması yapılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Serik Caddesi Altınova Kavşağı güney yan yolunda asfalt çalışması yapılacak. Bugün başlayan çalışma nedeniyle yan yol tek şerit halinde daraltılmış olarak trafiğe açık olacak. Asfalt çalışması kısa sürede tamamlanacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışma süresince sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.
ANKA / Yerel