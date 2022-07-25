Serhat Bal'ın şehadet belgesi ailesine teslim edildi - Haberler

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Serhat Bal'ın şehadet belgesi ailesine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Serhat Bal'ın şehadet belgesi ailesine teslim edildi

DÜZCE (İHA) – Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın ailesine şehadet belgesi Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından verildi.

DÜZCE (İHA) – Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın ailesine şehadet belgesi Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 Temmuz'da şehit olan Düzceli Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehadet belgesi, Vali Cevdet Atay tarafından baba Ahmet Bal'a teslim edildi. Törende, İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz da hazır bulundu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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