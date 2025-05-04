Serdivan'da Atla Dörtnala Giden Adam Şaşkınlık Yarattı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir şahıs, en işlek cadde üzerinde otomobillerin arasında atla dörtnala koşarak dikkati üzerine çekti. Görenler bu ilginç manzarayı cep telefonlarıyla kayda aldı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinin en işlek caddesinde otomobillerin arasında atla dörtnala giden şahıs görenleri hayrete düşürdü.
Serdivan ilçesi 2. Cadde üzerinde otomobillerin arasında atla dörtnala giden adam hayrete düşürdü. Görenler dönüp bir daha bakarken, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir vatandaş, "Allah Allah adama bak" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel