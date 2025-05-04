Serdivan'da Atla Dörtnala Giden Adam Şaşkınlık Yarattı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinin en işlek caddesinde otomobillerin arasında atla dörtnala giden şahıs görenleri hayrete düşürdü.

Serdivan ilçesi 2. Cadde üzerinde otomobillerin arasında atla dörtnala giden adam hayrete düşürdü. Görenler dönüp bir daha bakarken, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir vatandaş, "Allah Allah adama bak" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. - SAKARYA