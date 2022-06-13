Şenol Mızrak son yolculuğuna uğurlandı Önceki gün geçirdiği rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Erzurum Verem Savaş Dernek Başkanı, dönemin Erzurum Kayak Kulubü Başkanı Eğitimci Yazar Kayak Baş Öğretmeni Şenol Mızrak, son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün geçirdiği rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Erzurum Verem Savaş Dernek Başkanı, dönemin Erzurum Kayak Kulubü Başkanı Eğitimci Yazar Kayak Baş Öğretmeni Şenol Mızrak, son yolculuğuna uğurlandı. Narmanlı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, 21. Dönem Milletvekili Mücahit Himoğlu, Ticaret Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Spor Kulübü Temsilcileri, Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, Erzurum Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Mızrak Ailesi, sevenleri katıldı. Şenol Mızrak'ın cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. - ERZURUM İhlas Haber Ajansı / Yerel Erzurum Yerel Haberler

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