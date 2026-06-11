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Demokrat Büro-Sen Başkanı Kotanlı'dan "Eşantiyonla üye kaydı" yapan sendikalara tepki

Demokrat Büro-Sen Başkanı Kotanlı'dan 'Eşantiyonla üye kaydı' yapan sendikalara tepki
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ALKON Genel Başkan Yardımcısı Kotanlı, bazı sendikaların kamu kurumlarında üye kazanmak için elektronik eşya ve maddi teşvik dağıtmasını eleştirerek, bu uygulamaların hukuka aykırı olduğunu ve sendikal güveni zedelediğini belirtti.

Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (ALKON) Genel Başkan Yardımcısı ve Demokrat Büro Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, bazı yetkili sendikaların üye kazanmak amacıyla kamu kurumlarında elektronik eşya ve maddi teşvik dağıtmasını sert bir dille eleştirdi. Kotanlı, "Memurun onuru ne radyo ne de termos ile ölçülebilir. Devlet kurumları eşantiyon dağıtım alanı değildir" dedi.

Genel Başkan Kotanlı yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde bazı sendikaların kamu görevlilerini üye yapmak veya mevcut üyelerini korumak amacıyla alışveriş çekleri, market kartları, elektronik cihazlar ve aidat iadesi gibi yöntemlere başvurduğunu belirtti. Bu uygulamaların sendikal amaçtan saptığını vurgulayan Kotanlı, "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde bu yöntemler tamamen hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün 3 Şubat 2026 tarihli resmi yazısıyla tüm sendikaları açıkça uyardığını hatırlatan Kotanlı, şu uyarılarda bulundu:

Hukuki süreç başlayacak: Yasaklara aykırı hareket eden sendika yöneticileri hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan cezai süreçlerin başlatılması kaçınılmazdır.

Üyelikler iptal edilebilir: Bakanlık yazısına istinaden, bu yöntemlerle 20 Mayıs tarihi itibarıyla yapılan tüm üyelik ve istifaların geçersiz sayılması hukuki bir gerçektir.

Ciddi üye kayıpları yaşanıyor: Mevzuat ve uyarılara rağmen bu uygulamalarda ısrar edilmesi, sendikalarda güven kaybına ve ciddi üye azalmalarına yol açmaktadır.

Kamu kurumlarının sendikal rekabetin materyaller üzerinden yürütüleceği alanlar haline taşınamayacağını söyleyen Kotanlı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Sendikal örgütlenme; özgür iradeye dayalı, şeffaf ve demokratik bir haktır. Memurun iradesi üç beş parça eşya ile ipotek altına alınamaz. Sendikal mücadele etik ilkelere, emeğe ve örgütlü iradeye dayanmak zorundadır. Süreç tarafımızca yakından takip edilmekte olup, gerekli hukuki ve idari başvurular yapılacaktır." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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