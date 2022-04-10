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Semt pazarı doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Emre Binakuran - Yerel
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- Semt pazarı doldu taştı Balıkesir'de uzun süredir kapalı ve yağışlı olan havadan sonra sıcak havayı gören vatandaşlar pazara akın ettiler.

- Semt pazarı doldu taştı

BALIKESİR - Balıkesir'de uzun süredir kapalı ve yağışlı olan havadan sonra sıcak havayı gören vatandaşlar pazara akın ettiler.

Havaların soğuk ve yağmurlu geçmesinden dolayı vatandaşların pazar özlemi semt pazarına yansıdı, pazar doldu taştı. Uzun süredir dolu olmayan pazar havanın gün içinde 26 dereceyi görmesiyle pazara alışveriş için çıkan vatandaşlar pazarı doldurdular, alışverişlerini tamamladılar.

Pazardan bir vatandaş ise 'Bu gün havaların 26 derece göstermesiyle çok güzel herkes pazara atmış durumda kendini, bende aynı şekilde. Havaların ısınmasıyla bundan sonra daha çok bol bol pazarlara çıkacağız inşallah' dedi.

Semt pazarı doldu taştı

Semt pazarı doldu taştı

Semt pazarı doldu taştı

Semt pazarı doldu taştı

Semt pazarı doldu taştı

Semt pazarı doldu taştı

Semt pazarı doldu taştı

Semt pazarı doldu taştı

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Yerel

Yerel, Haberler

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