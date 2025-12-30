Salihli emlakçılarda başkan değişti

Manisa'nın Salihli ilçesinde kısa adı SEMDER olan Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği'nin (SEMDER) yeni başkanı Ali Gök oldu.

2005 yılında kurulan ve 132 üyesi bulunan SEMDER, 12. Olağan Genel Kurulu'nu Hazerfan Parkı'nda gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanlığını Mehmet Altıntaş yaptı.

Dernek başkanlığını 5 dönemdir yürüten Yıldırım Yılmaz'ın aday olmadığı seçimde, başkanlık için Ali Gök ile Sercan Görgülü yarıştı. Yapılan oylamada 61 oy alan Ali Gök, SEMDER'in yeni başkanı seçildi. Seçimde 1 oy geçersiz sayılırken, Sercan Görgülü ise 16 oy aldı.

Seçimin ardından birlik ve beraberlik mesajı veren SEMDER Başkanı Ali Gök, devraldıkları bayrağı en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

Ali Gök başkanlığındaki SEMDER yönetim kurulu; Erdal Kurt, Murat Demirbakan, Uysal Demir, Hakan Akyol, Ali Mala ve Mehmet Ali Cengiz'den oluştu. Denetim kurulunda ise Celal Cin, Ümit Karakaya ve Halil Emre yer aldı. - MANİSA