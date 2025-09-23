Haberler

Selim Genç, CHP Yüksekova İlçe Başkanı Seçildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Yüksekova İlçe Başkanlığı kongresinde mevcut başkan Selim Genç, 91 delegenin oyuyla yeniden başkan seçildi. Kongreye, birçok partili katıldı ve Genç, Yüksekova halkına hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - CHP Yüksekova İlçe Başkanlığı kongresinde mevcut başkan Selim Genç, yeniden başkan seçildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı kongresi yapıldı. İlçe başkanlığında düzenlenen kongreye, CHP Hakkari İl Başkanı Suzan Duran Çakırbeyli, CHP Çukurca İlçe Başkanı Mehmet Sabri Kuruçi ile çok sayıda partili katıldı.

Divan başkanlığını Cumali Özkan'ın yaptığı kongre, saygı duruşu bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajını okuduğu kongre mali ve faaliyet raporlarının da okunarak ibra edilmesinin ardından seçim sürecine geçildi.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Selim Genç, 91 delegenin oyunu alarak yeniden CHP Yüksekova İlçe Başkanı seçildi.

"Yüksekova halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz"

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Genç, "91 delegemiz seçime katılarak oy kullandı. Yönetimime, delegelerimize ve kongreye katılan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Yüksekova halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. 3 yıldır Yüksekova Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordum. Bugün yapılan kongrede yeniden seçilmenin gururunu yaşıyorum. Delegelerimizin yaklaşık yüzde 75'i oy kullanarak bize güvenlerini gösterdi. Bundan sonraki görevimiz Yüksekova halkına daha iyi hizmet etmek ve ilçemizin sorunlarını dile getirmektir. Bu vesileyle il başkanımıza, delegelerimize ve kongreye katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

İsrail'in katliamına tek laf etmeden Hamas'ı hedefe koydu
Yok artık daha neler Arda Güler! İstatistikleri altüst etti

Yok artık daha neler Arda! İstatistikleri altüst etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis apar topar gözaltına aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.