Selim Genç, CHP Yüksekova İlçe Başkanı Seçildi

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - CHP Yüksekova İlçe Başkanlığı kongresinde mevcut başkan Selim Genç, yeniden başkan seçildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı kongresi yapıldı. İlçe başkanlığında düzenlenen kongreye, CHP Hakkari İl Başkanı Suzan Duran Çakırbeyli, CHP Çukurca İlçe Başkanı Mehmet Sabri Kuruçi ile çok sayıda partili katıldı.

Divan başkanlığını Cumali Özkan'ın yaptığı kongre, saygı duruşu bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajını okuduğu kongre mali ve faaliyet raporlarının da okunarak ibra edilmesinin ardından seçim sürecine geçildi.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Selim Genç, 91 delegenin oyunu alarak yeniden CHP Yüksekova İlçe Başkanı seçildi.

"Yüksekova halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz"

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Genç, "91 delegemiz seçime katılarak oy kullandı. Yönetimime, delegelerimize ve kongreye katılan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Yüksekova halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. 3 yıldır Yüksekova Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordum. Bugün yapılan kongrede yeniden seçilmenin gururunu yaşıyorum. Delegelerimizin yaklaşık yüzde 75'i oy kullanarak bize güvenlerini gösterdi. Bundan sonraki görevimiz Yüksekova halkına daha iyi hizmet etmek ve ilçemizin sorunlarını dile getirmektir. Bu vesileyle il başkanımıza, delegelerimize ve kongreye katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.