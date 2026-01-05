Haberler

Emlakçılar Odası'nda mevcut başkan Selim Atasoy güven tazeledi

Emlakçılar Odası'nda mevcut başkan Selim Atasoy güven tazeledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Emlakçılar Odası'nın 6. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Selim Atasoy, yeniden başkan seçildi. Seçimlerde Selim Atasoy 437 oy alarak zafer kazanırken, rakibi Ertan Taştan 198 oyda kaldı.

Emlakçılar Odası'nın yapılan 6. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Selim Atasoy yeniden başkan seçildi.

Beyaz liste ile Mevcut Başkan ve Başkan Adayı Selim Atasoy, sarı liste ile Ertan Taştan'ın seçime girdiği Kayseri Emlakçılar Odası'nın 6. Olağan Genel Kurulu sona erdi. Yapılan seçimlerde kullanılan oyun 437'sini alan mevcut başkan Selim Atasoy yeniden başkan seçilirken, diğer aday Ertan Taştan ise 198 oy aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela'da binlerce kişi Maduro'ya destek için yürüdü! ABD'ye tepki gösterdiler

ABD'nin saldırdığı ülkede binlerce kişi sokaklara döküldü
AK Partili Özgün'den tartışma yaratacak çıkış: Açlık olsaydı...

AK Partili isimden tartışma yaratacak sözler: Eğer açlık olsaydı...
Trabzonspor, Arif Boşluk'u Konyaspor'a kiraladı

Galatasaray'dan sonra Süper Lig'in bir devinden daha transfer yaptılar
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Venezuela'da binlerce kişi Maduro'ya destek için yürüdü! ABD'ye tepki gösterdiler

ABD'nin saldırdığı ülkede binlerce kişi sokaklara döküldü
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi

Süper Lig'den sürpriz teklif! Anında cevap verdi