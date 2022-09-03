'Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Bu Mülkün Destanı 100. Yıl Hatırası' konseri sahnelendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un himayelerinde düzenlenen "Ey Vatan" temalı "1071-2023 Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Bu Mülkün Destanı 100. Yıl Hatırası" başlıklı konser, sanatseverlerle buluştu.

Konsere Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan katıldı. Yapım ve yönetmenliğini Özhan Eren'in üstlendiği konserde, Malazgirt'ten Cumhuriyet'e kadar olan dönem anlatılıyor.

Programın açılışında bir konuşma gerçekleştiren TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Kurtarıcı ve kurucu vasıflarıyla Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop'un himayelerinde gerçekleştirilen konser ile destansı tarihimize kısa bir yolculuk yaparak, bizlere şanla şerefle yaşadığımız ve yaşayacağımız aziz vatanımızı miras bırakan ecdadımızı gururla anıyoruz" dedi.

Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, İstiklal ve İstikbal mücadelemizin önderi ve devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran ile andığını belirten Gazel, ruhlarının şad olmasını, makamlarının ali olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

Yapım ve yönetmenliğini Özhan Eren'in üstlendiği, anlatıcılığını ve seslendirmeleri Mustafa Aygül'ün üstlendiği konserde, orkestra düzenlemesini ve şefliğini Yücel Arzen gerçekleştirdi.

Bestesi Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait olan "Ey Şanlı Ordu, Ey Şanlı Asker" parçasıyla başlangıç yapılan konserde "Tuna Nehri Akmam Diyor", "Eğil Dağlar Eğil", "Bir Firtına Tuttu Bizi", "Erzurum Türküsü", "Sarıkamış Türküsü", "Çanakkale Türküsü", "Taleal Bedru Aleyna", "Dünya Şahit: Yılmadık", "İzmir Marşı", "Bu Vatan Kimin", "Yarim Diye" ve "Nice 100. Yıllara" eserleri seslendirildi. Yaklaşık 2 saat süren programa, kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı.(EFE-) - KÜTAHYA