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Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Bayraktar oy kullandı

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar eşi Sümeyye Bayraktar'la birlikte kulandı. Bayraktar, oy kullanma anını sosyal medya hesabından" Kıymetli eşimle birlikte oyumuzu kullandık. Seçim sonuçlarının, milletimize ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle" notu ile paylaştı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'da eşi Sümeyye Bayraktar'la birlikte kulandı. Selçuk Bayraktar oy kullanma anını sosyal medya hesabından "Kıymetli eşimle birlikte oyumuzu kullandık. Seçim sonuçlarının, milletimize ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle" notu ile paylaştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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