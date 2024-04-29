Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde Diyabet Okulu Mezun Verdi

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde 2018 yılında açılan Diyabet Okulu 609 hastayı mezun verirken, eğitim alan diyabet hastaları da sağlıklı yaşam konusunda bilgileniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı kapsamında Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde açılan Diyabet Okulu, 2024 yılının ilk 3 ayında 55 mezun verdi. Diyabette genel bilgiler, diyabet oluşum mekanizması ve fizyopatolojisi, tıbbi beslenme tedavisi, diyabette insülin dışında kan şekeri düzenleyici ilaçlar, diyabette akut ve kronik komplikasyonlar, diyabette fiziksel aktivite ve egzersiz, diyabette yaşam, diyabet hastalarında ayak bakımı, insülin tedavisi, insülin uygulama çeşitleri hakkında bilgilendirme sayesinde, diyabetle koordineli ve kaliteli yaşam hedefiyle açılan diyabet okulunda eğitimler, diyabetli bireylerin yüz yüze katılımı ve soru- cevap eşliğinde gerçekleştiriliyor.

1 iç hastalıkları uzman hekimi, 1 diyetisyen, 1 fizyoterapist, 1 psikolog ve 2 diyabet eğitim hemşiresi tarafından verilen eğitimler sonunda, yapılan mezuniyet töreniyle katılımcılara 'Diyabet Okulu Diploması' takdim ediliyor. Unutulmamalıdır ki; diyabetin bakım ve tedavisinin sürdürülmesinde uzman yardımı alınması gerekiyor. Eğitim, danışmanlık ve tıbbi tedavi üçgeninde hastalık kontrol altına alınabildiği belirtildi. - DİYARBAKIR