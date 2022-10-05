Sel afetinden etkilenen vatandaşlar ile bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, sel afetinden etkilenen mahalledeki çalışmaları yerinde inceledi.

Sel afeti sonrası Bozüyük Baharözü Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, vatandaşlarla da bir araya geldi. Vali Kızılkaya'ya inceleme sırasında Bilecik Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk eşlik etti. Birlikte inceleme yaparak yapılabilecek işlemler için fikir alışverişinde bulunuldu. Vali Kızılkaya ve beraberindekiler vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunların çözüme kavuşması için harekete geçti. Devletin selin yaşandığı andan bugüne kadar vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya, geçmiş olsun dileklerini iletti. - BİLECİK